Ископаемое топливо убивает по миллиону человека в год

Исследователи из Университета Вашингтона изучили последствия загрязнения окружающей среды мелкими дисперсными частицами, которые выбрасываются в атмосферу из-за сжигания ископаемого топлива. К нему относят нефть, газ и уголь. Установлено, что ежегодно из-за грязного воздуха, куда попадают эти частицы, умирает свыше 1 млн человек.

При этом 50% этих смертей приходится на уголь, который продолжает активно использоваться во многих электростанциях и частных домах. Около 80% преждевременных смертей из-за сжигания топлива происходит в Южной и Восточной Азии. За вторую половину смертей отвечают газ и нефть, как показало исследование. Отметим, что в нашей стране газ также активно применяется для отопления, но значительную пропорцию электричества мы всё-таки получаем за счёт атомных и гидроэлектростанций.

Кроме того, имеет большое значение и плотность населения, которая в азиатских мегаполисах очень велика. В России, за исключением нескольких городов, не отмечается столь высокой плотности, поэтому экологические последствия могут и не быть столь разрушительными. Мелкодисперсные частицы легко попадают в кровоток вместе с воздухом, они вызывают целый ряд недугов, включая рак лёгких, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, диабет и ХОБЛ.