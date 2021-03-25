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Дровяное отопление отвечает за половину опухолей, причиной которых стала экология

Использование дров в качестве топлива приводит к 50% случаев рака, связанного с загрязнением воздуха в городах

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Фото: @Pixabay

Новое исследование, проведенное в греческой столице Афины, показало, что использование дровяных печей в городских районах отвечает почти за половину всего воздействия канцерогенных химикатов, которые содержатся в частицах грязного воздуха. Так называемые полициклические ароматические углеводороды в крошечных частицах образуются при сжигании топлива. Науке давно известно, что они обладают канцерогенными свойствами. 

Новое исследование обнаружило, что при сжигании дров производится больше канцерогенных частиц, чем при использовании дизельного топлива или бензина в транспортных средствах, то есть использование дров вреднее, чем выхлопные газы автомобилей. Сжигание древесины в домашних условиях крайне отрицательно сказывается на качестве городского воздуха во всей Европе. 

В России есть крупные города, не охваченные газом, которые страдают от этой проблемы. Одним из них является столица Бурятии город Улан-Удэ, население которого скоро достигнет 500 000 человек. В Бурятии нет природного газа, и значительное количество местных жителей используют дровяное или угольное отопление. А из-за особого местоположения города, который как бы находится в низине, окружённый горами, воздух здесь застаивается, из-за чего зимой в сезон отопления дышать бывает очень сложно.

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