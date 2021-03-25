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Химические вещества в воздухе изменяют свою токсичность

Остатки промышленных химикатов в воздухе могут стать новыми более токсичными и стойкими веществами

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Фото: @Pixabay

Исследователи пришли к выводу о том, что сохраняющиеся в воздухе остатки промышленных химикатов теоретически могут превратиться в более стойкие и новые вещества, чем исходное заражение. Этот вывод был сделан на основе образцов, собранных по всему миру. Ранее неопознанные продукты присутствовали в атмосфере 18 мегаполисов, включая Лагос, Нью-Йорк, Токио и Варшаву. 

В Стокгольмской конвенции о климате оценивается опасность различных химических загрязнителей в зависимости от того, как долго они сохраняются в окружающей среде, по степени их токсичности и способности поражать живые организмы. Однако исследователи отмечают, что данный подход ограничен списком известных веществ, он не принимает во внимание то, как они могут трансформироваться при своём распаде. 

Исследователи предложили новую структуру, которая использует лабораторные тесты и компьютерное моделирование. С её помощью было предсказано, какие химические вещества появятся при взаимодействии продуктов с воздухом, и насколько они токсичны. В лаборатории наблюдали за тем, как эти химикаты менялись с течением времени при контакте с окислителями. Оказалось, что таким образом на свет появляется 186 различных комбинаций веществ, которые могут быть гораздо более токсичными и вредными для организма.

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