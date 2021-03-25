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Скорость распространения омикрона в воздухе в 70 раз выше

Коварный штамм омикрон распространяется по воздуху в 70 раз быстрее предыдущих версий коронавируса

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Фото: @Pixabay

Учёные из Университета Гонконга установили, что омикрон-вариант коронавируса распространяется в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм, когда поступает в воздух из дыхательных путей. Однако его распространение в 10 раз медленнее осуществляется в лёгких. Результаты этого исследования могут объяснить, почему новый вариант вызывает такую высокую заболеваемость, но чаще всего приводит к менее тяжелой форме болезни. 

Исследователи подчеркивают, что новый штамм по-прежнему представляет серьёзную угрозу, даже если учесть, что чаще всего он не вызывает тяжелой формы и не приводит к госпитализациям. Высокая степень распространённости варианта может привести к гигантскому скачку количества заболевших, а это чисто арифметически всё равно увеличит число пациентов в больницах. 

Авторы исследования успешно изолировали клетку штамма омикрон и использовали для исследования образцы лёгочной ткани, которые были взяты у пациентов во время операций. Было проведено сравнение омикрона с изначальным уханьским вариантом коронавируса, а также с вариантом дельта.

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