Скорость распространения омикрона в воздухе в 70 раз выше

Учёные из Университета Гонконга установили, что омикрон-вариант коронавируса распространяется в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм, когда поступает в воздух из дыхательных путей. Однако его распространение в 10 раз медленнее осуществляется в лёгких. Результаты этого исследования могут объяснить, почему новый вариант вызывает такую высокую заболеваемость, но чаще всего приводит к менее тяжелой форме болезни.

Исследователи подчеркивают, что новый штамм по-прежнему представляет серьёзную угрозу, даже если учесть, что чаще всего он не вызывает тяжелой формы и не приводит к госпитализациям. Высокая степень распространённости варианта может привести к гигантскому скачку количества заболевших, а это чисто арифметически всё равно увеличит число пациентов в больницах.

Авторы исследования успешно изолировали клетку штамма омикрон и использовали для исследования образцы лёгочной ткани, которые были взяты у пациентов во время операций. Было проведено сравнение омикрона с изначальным уханьским вариантом коронавируса, а также с вариантом дельта.