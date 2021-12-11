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В Южной Корее зафиксировано рекордное число тяжело больных COVID-19

Более 1 480 пациентов не могут попасть на лечение в стационар

Фото: instagram.com/vse.o.koree

14 декабря в Южной Корее отмечен как самый смертоносный день пандемии. Количество людей, зараженных коронавирусом настолько велико, что больницы переполнены. Многие пациенты умирают, не дождавшись госпитализации. Об этом сообщает издание AP NEWS.

По данным корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний за последние сутки умерло 94 инфицированных пациентов. Количество тяжело больных коронавирусом на сегодняшний день достигло рекордного уровня – 906 человек. Во вторник было зафиксировано 5 567 новых случаев заражения.

Пак Хян, представитель Министерства здравоохранения отметил, что медицинские ресурсы на исходе, особенно в столице республики Сеуле и густонаселенных мегаполисах. 86% отделений интенсивной терапии уже занято больными коронавирусом. А более 1 480 пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, ожидают, когда появится возможность лечь в больницу или лечебный приют. На прошлой неделе умерло как минимум 17 человек, которых не смогли госпитализировать.

Правительство Южной Кореи пытается остановить распространение вируса: интервал между первой и повторной прививками сокращен до трех месяцев, введены вакцинные пропуски для посещения кафе, ресторанов, учебных заведений. За нарушение пропускной системы заведениям грозит штраф в размере $1 260.

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