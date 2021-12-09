Голикова: Ковидом заболевают почти 4% вакцинированных, и России не удастся избежать омикрона

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с партией «Новые люди» в Госдуме предположила, что в период новогодних праздников в России может подняться уровень заболеваемости коронавирусом. Это связано со штаммом омикрон, который теперь фиксируется в странах Европы и уже обнаружен в Китае.

Голикова предупредила, что России не удастся закрыться от омикрона, поскольку граждане страны активно перемещаются между странами и континентами. При этом не обязательно омикрон даст более тревожные показатели, нежели предыдущие варианты вируса.

«Я не исключаю, что после праздников мы можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться - будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлая форма заболевания - сейчас сказать сложно. Но я думаю, что очень скоро мы от наших учёных информацию на эту тему получим»

, – цитирует Голикову «Интерфакс». Сейчас власти больше ориентированы на сдерживание регионов, чтобы там сохранялись ограничительные меры.

Также вице-премьер отметила, что вакцина от коронавируса, используемая в России, показывает свою эффективность. Заболевают после вакцинации 3,9% пациентов. Из числа переболевших повторное инфицирование отмечается у 0,74% граждан.