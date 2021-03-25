Иммунолог: применение кроворазжижающих препаратов после ковида может привести к инсульту

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила о том, что самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после коронавируса может привести к инсультам, передаёт URA.ru.

«Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения и врач ему назначил лекарства по показаниям. Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг - Ред.)», – сказала врач.

Как добавил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, россияне часто употребляют антикоагулянты перед вакцинацией из-за советов в интернет.

«За неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтёки», – отметил он и добавил, что принимать любые лекарственные средства без выяснения причины появления того или иного симптома опасно и нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования.