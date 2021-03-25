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В России 30 тысяч новых случаев ковида и почти 1200 смертей

В Москве три тысячи заболевших, в Питере — две, а в Подмосковье болезнь нашли у 1833 человек

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки, согласно статистике оперативного штаба при правительстве, в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса. При этом 36 446 человек выздоровели, а 1 171 болевший ковидом пациент скончался.

В Москве зафиксировано 3 140 заболевших за день коронавирусом, 3 584 выписанных пациентов и 86 летальных исходов болезни. Как уточняет оперативный штаб Москвы, 760 человек также были госпитализированы, а на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 581 больной ковидом.

В Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 2 045 новых случаев и выписали 2 759 пациентов с ковидом. 61 человек стал жертвой болезни.

В Подмосковье выявлено 1 833 заразившихся коронавирусом, 3 083 были выписаны, а 53 человека умерли от ковида.

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