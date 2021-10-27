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Провизор советует. Как выбрать препарат с витамином Д

В какой форме лучше принимать витамин Д. Ведь он есть в жидкой форме и в виде таблеток

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Фото: @Pixabay

– Действительно, на полках аптек можно найти витамин Д3 в таблетированной и жидкой формах. Жидкие формы бывают в виде масляного или водного растворов. Их чаще назначают детям, но возможен прием и взрослыми в соответствующих дозировках.

Обратите внимание, что витамин Д является жирорастворимым и при приеме в виде масляного раствора выше вероятность передозировки, - говорит провизор Анастасия Титова.

Что касается таблеток, то в зависимости от содержания витамина Д3 и уровня дефицита витамина Д в организме, может отличаться кратность приема таблеток – от ежедневного до ежемесячного.

Таблетированные формы чаще назначаются взрослым, но есть и препараты, разрешенные детям с трех лет.

Мы можем принимать лекарственные средства (аквадетрим, Д3-вит, Девит) и биологически активные добавки( Д-Вит 400 Ламира) с витамином Д, а также увеличить его потребление с пищей. Лидеры по содержанию витамина Д: жирная рыба, масло печени трески, яичные желтки, коровье и соевое молоко. Также, для того, чтобы организм вырабатывал витамин Д, нужно бывать на свежем воздухе при дневном свете хотя бы 30 минут в день.

В профилактических целях витамин Д рекомендуется принимать с октября по апрель.

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