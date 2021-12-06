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Организм просит добавки! Какие витамины надо пить зимой

Что поможет сохранить активность и оптимизм в холодное время года

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Фото: @Pixabay

Зима – самое время позаботиться о здоровье. День стал коротким, солнышка мало и приходит необъяснимая хандра. Куда-то подевалась былая активность и блеск в глазах. Хочется спать и чего-нибудь пожевать. Кожа шелушится и волосы потускнели. Все это результат нехватки витаминов и микроэлементов в организме.

Ошибочно думать, что за лето и осень можно накопить витаминный комплекс, который будет подпитывать тело до самой весны. Это не так. Витамины С, В1, В2, В3, В6, В12, пантотеновая и фолиевая кислота, биотин выводятся из организма очень быстро.

В холодное время года витаминные добавки помогут поддержать иммунную систему, адаптировать тело к низким температурам и сохранить хорошую физическую форму.

Витамин D. Повышает сопротивляемость организма инфекциям, ядам, паразитам и т.п. Снижает сезонную апатию и хроническую усталость. Помогает усваивать кальций и фосфор, что укрепляет кости и улучшает мозговую деятельность.

Принимать витамин D рекомендуют с осени. Это обеспечит необходимый уровень содержания витамина в организме в период низкой световой активности.

Витамин C. Укрепляет иммунитет и восстанавливает организм после болезни. Участвует в процессе кроветворения, влияет на синтез гормонов и необходим для роста клеток тканей. Защищает от вирусных и бактериальных инфекций.

Получить витамин C можно с пищей, но в форме таблеток он гораздо эффективнее действует.

Витамин E. Ускоряет восстановление организма после тяжелой простуды, протекающей с высокой температурой. Питает волосы и кожу, укрепляет ногти. Делает сосуды более эластичными и замедляет процесс образования холестериновых бляшек.

Витамин Е и А рекомендуют принимать вместе. Это препятствует разрушению витамина А в организме.

Витамин А. Повышает защитные свойства слизистых оболочек. Улучшает зрение. Участвует в восстановлении клеток костной ткани и кожи. Положительно влияет на функцию лейкоцитов.

При выборе препарата нужно учитывать его назначение: для внутреннего употребления и косметическое средство. И то и другое полезно, но применяется по-разному.

Витамины группы В. Снижают развитие воспалительных процессов и угнетают вирусы. Улучшают деятельность мозга. Повышают иммунитет. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Помогают справится со стрессом и депрессией.

Каждому элементу из группы В присвоен свой номер и название. Каждый из них имеет свое назначение.

 

Принимать витамины рекомендуют курсами и обязательно учитывать их совместимость между собой. Не следует употреблять все сразу. Витаминный комплекс должен содержать два-три компонента.

Принимать комплекс лучше всего утром или днем после еды, запивая водой или соком. Чай, кофе, газированные напитки для этого не подходят.

В зимний период врачи рекомендуют кушать как можно больше овощей, фруктов, зелени. Но даже самый разнообразный рацион необходимо дополнить витаминными добавками.

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