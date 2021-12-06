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Кошки могут быть психопатами

Оказалось, что некоторые кошки являются самыми настоящими психопатами с точки зрения науки

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Фото: @Pixabay

Новое исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета Великобритании, показало, что кошки могут иметь психопатические наклонности. Ученые опросили 549 владельцев кошек и попросили их оценить 46 утверждений об их питомцах.

Утверждения включали такие фразы, как «моя кошка мучает свою жертву, а не сразу ее убивает», «моя кошка громко кричит (например, мяукает, воет) без видимой причины», или «не боится наказания» и т.д. Исследователи добавили недружелюбие к людям и домашним животным в эту свою шкалу для измерения психопатии кошек.

Некоторые кошки оказывались классическими психопатами. Ученых интересовало, как восприятие хозяином психопатии у своей кошки может повлиять на их отношения. Тот факт, что многие кошки попадают в группу психопатии, вероятно, связан с их природой, поскольку это помогало их предкам в поисках еды и убежища. Кошачья психопатия находится в генах.

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