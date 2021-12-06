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Как иммунные клетки побеждают инфекции жиром

Исследование показало, что иммунные клетки реагируют на инфекции с помощью жирных кислот из жировых отложений

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Фото: @Pixabay

Ученые из Великобритании отслеживали перемещение и потребление жирных кислот в живых стволовых клетках. Их интересовал иммунный ответ на бактериальную инфекцию сальмонеллы на основе анализа повреждений печени. Известно, что сальмонелла вызывает диарею, рвоту, боли в животе, лихорадку и сепсис.

Установлено, что в костном мозге, где находятся стволовые клетки крови, инфекция заставляет адипоциты высвобождать свои жировые запасы в виде жирных кислот в кровь. Ученые обнаружили, что эти высокоэнергетические жирные кислоты затем поглощаются стволовыми клетками крови.

Это эффективно питает стволовые клетки и активирует их для создания тысяч белых кровяных телец, борющихся с сальмонеллой. Запасы жира оказались кладезем энергии для стволовых клеток, усиливающих иммунную реакцию. А это позволяет предположить, что самые худощавые люди имеют и самые печальные прогнозы в случае тяжелых инфекций.

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