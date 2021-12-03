Водители чаще всего недооценивают уровень алкоголя в крови – исследование

Многие люди подвергают себя риску, когда садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, если в их стране существует максимально допустимый для водителей уровень алкоголя в крови. Новое исследование показало, что люди его сильно недооценивают. В нём приняли участие 90 студентов из Германии.

Поначалу чуть более трети из них утверждали, что они менее пьяны, чем есть на самом деле. Добровольцам предоставляли адекватное количество пива, вина или обоих напитков, чтобы они достигли максимальной концентрации алкоголя в тесте на дыхании в трубку. Затем эта концентрация контролировалось с помощью алкотестеров. Участников просили выйти вперёд если они считали, что уже достаточно выпили, но не превысили существующие лимит в Германии, который составляет концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,05%.

В первый день исследования 39% его участников считали, что показатель алкоголя в крови у них в норме, хотя реально они превысили порог. Во второй день их количество выросло до 53%. Исследователи предполагают, что если бы эксперимент продлился и дальше, то количество переоценивающих свое состояние выросло бы ещё более заметно.