Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:52

Ученые из Канады разработали растительную вакцину против COVID-19

Препарат уже прошел третью стадию исследований и готов к выпуску

photo
Фото: @Pixabay

Одна из биофармацевтических компаний Канады сообщила о положительных итогах испытания первой в истории растительной вакцины против COVID-19. Сейчас закончилась третья фаза исследования. Оно было плацебо-контролируемым и рандомизированным, в нём приняли участие более 24 000 добровольцев из шести стран от 18 лет и старше.  

Общий уровень эффективности данной вакцины составил 71% против всех вариантов коронавируса, которые циркулировали на момент исследования. Эффективность препарата продемонстрирована в среде, где преобладали последние по времени версии COVID-19. Отметим, что все ныне использующиеся вакцины разрабатывались на основе так называемого уханьского штамма, который был первым. 

Авторы исследования подчеркивают, что сосредоточились на эффективности препарата именно против новых штаммов. При этом за весь период наблюдения не зафиксировано ни одного заражения первоначальном уханьским вариантом. Следовательно, растительная вакцина может быть эффективной. В ней используется технология на основе растений для создания вакциноподобных частиц, которые имитируют структуры вируса. Она не содержит основных генетических материалов, так что эти структуры неинфекционные и не способны к репликации.


Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Лайфстайл 6 часов назад

Что надо знать, если вы хотите купить холодильник, духовку и посудомойку

Здоровье 8 часов назад

Водители чаще всего недооценивают уровень алкоголя в крови – исследование

Лайфстайл 1 день назад

Овощной чай. Тыкву, морковь и репку тоже можно заваривать и пить

Здоровье 1 день назад

Потерю обоняния связали с неизлечимыми болезнями

Здоровье 1 день назад

В России 31 тысяча новых заразившихся за сутки и 1182 летальных исхода

Лайфстайл 1 день назад

Употребление яиц в раннем детстве поможет снизить риск развития пищевой аллергии

Здоровье 1 день назад

В областной больнице Еврейской АО закончились хирурги

Здоровье 1 день назад

Мужчины распространяют коронавирус активнее женщин

Лайфстайл 2 дня назад

Виталий Милонов, Дед Мороз и Снегурочка

Здоровье 2 дня назад

У двух россиян, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм ковида

Здоровье 2 дня назад

В России впервые за месяц меньше 1200 смертей от ковида в сутки

Лайфстайл 2 дня назад

Бумажная трудовая книжка: время истекло. Стоит ли хранить этот документ

Здоровье 2 дня назад

Эксперты ВОЗ и Белого дома заявляют об «обнадеживающих» показателях омикрона

Здоровье 2 дня назад

У девяти россиян, размещенных в обсерваторе по возвращении из ЮАР, обнаружен коронавирус

Здоровье 4 дня назад

Микробиолог: «Омикрон пробивает защиту как от вакцины, так и от болезни»

Лайфстайл 4 дня назад

Кокаинетка и доченьки. Подборка выступлений Александра Вертинского из одноименного сериала

Здоровье 4 дня назад

В России 33 тысячи заражённых и больше 1200 смертей от ковида

Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика