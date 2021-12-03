Ученые из Канады разработали растительную вакцину против COVID-19

Одна из биофармацевтических компаний Канады сообщила о положительных итогах испытания первой в истории растительной вакцины против COVID-19. Сейчас закончилась третья фаза исследования. Оно было плацебо-контролируемым и рандомизированным, в нём приняли участие более 24 000 добровольцев из шести стран от 18 лет и старше.

Общий уровень эффективности данной вакцины составил 71% против всех вариантов коронавируса, которые циркулировали на момент исследования. Эффективность препарата продемонстрирована в среде, где преобладали последние по времени версии COVID-19. Отметим, что все ныне использующиеся вакцины разрабатывались на основе так называемого уханьского штамма, который был первым.

Авторы исследования подчеркивают, что сосредоточились на эффективности препарата именно против новых штаммов. При этом за весь период наблюдения не зафиксировано ни одного заражения первоначальном уханьским вариантом. Следовательно, растительная вакцина может быть эффективной. В ней используется технология на основе растений для создания вакциноподобных частиц, которые имитируют структуры вируса. Она не содержит основных генетических материалов, так что эти структуры неинфекционные и не способны к репликации.



