В России 31 тысяча новых заразившихся за сутки и 1182 летальных исхода

Согласно статистике оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на тысячу — до 31 096 заболевших. 34 615 человек выздоровели, а 1 182 скончались от болезни.

В Москве зафиксировано 2 573 новых случаев, 2 969 больных выздоровели, а 94 пациента умерли. При этом в столице за день были госпитализированы 896 человек, а 553 больных остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге ковид за сутки выявили у 2 381 человека. 3 836 пациента были выписаны, а 51 инфицированный скончался.

В Подмосковье зарегистрировано 2 208 новых случаев при 2 116 выздоровевших и 52 летальных исходах болезни.