В России 31 тысяча новых заразившихся за сутки и 1182 летальных исхода
Второй день подряд в стране меньше 1200 смертей от ковида. До этого он месяц держался выше этой планки
Согласно статистике оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на тысячу — до 31 096 заболевших. 34 615 человек выздоровели, а 1 182 скончались от болезни.
В Москве зафиксировано 2 573 новых случаев, 2 969 больных выздоровели, а 94 пациента умерли. При этом в столице за день были госпитализированы 896 человек, а 553 больных остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В Санкт-Петербурге ковид за сутки выявили у 2 381 человека. 3 836 пациента были выписаны, а 51 инфицированный скончался.
В Подмосковье зарегистрировано 2 208 новых случаев при 2 116 выздоровевших и 52 летальных исходах болезни.