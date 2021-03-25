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В России 31 тысяча новых заразившихся за сутки и 1182 летальных исхода

Второй день подряд в стране меньше 1200 смертей от ковида. До этого он месяц держался выше этой планки

Фото: АГН "Москва"

Согласно статистике оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на тысячу — до 31 096 заболевших. 34 615 человек выздоровели, а 1 182 скончались от болезни.

В Москве зафиксировано 2 573 новых случаев, 2 969 больных выздоровели, а 94 пациента умерли. При этом в столице за день были госпитализированы 896 человек, а 553 больных остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге ковид за сутки выявили у 2 381 человека. 3 836 пациента были выписаны, а 51 инфицированный скончался.

В Подмосковье зарегистрировано 2 208 новых случаев при 2 116 выздоровевших и 52 летальных исходах болезни.

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