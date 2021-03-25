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Потерю обоняния связали с неизлечимыми болезнями

Исследование показало, что исчезновение способности ощущать запахи может указывать на деменцию и болезнь Паркинсона

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Фото: @Pixabay

В носовой полости расположены нервы, которые отправляют в мозг сигналы, предупреждающие о том, что мы чувствуем. К сожалению, с годами все наши органы чувств ослабляются, это включает зрение, слух и обоняние. Если человек уже не отличает запаха ванили от корицы, это может быть ранним признаком старческого слабоумия или болезни Паркинсона. 

Однако потеря обоняния бывает временной. К примеру, к ней приводит COVID-19, но после выздоровления способность ощущать запахи возвращается. Исследователи определили, что нарушение обоняния у взрослых связано со значительным повышением риска развития деменции в дальнейшем. 

Также нарушения запаха могут свидетельствовать и о болезни Паркинсона. И это заболевание, и различные виды деменции неизлечимы, но тесты на запах могут способствовать более ранней диагностике. А чем раньше выявляется болезнь, тем выше вероятность несколько замедлить её развитие и лучше подготовиться к последствиям.

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