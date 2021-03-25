Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:24

Мужчины распространяют коронавирус активнее женщин

Исследование показало, что представители сильного пола более интенсивно распространяют вокруг себя частицы коронавируса

photo
Фото: @Pixabay

Учёные из Университета Колорадо предприняли попытку отследить распространение частиц коронавируса при проведении культурно-зрелищных мероприятий, например, на концертах или спектаклях. Оказалось, что мужчины значительно чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети.  

Исследование длилось несколько месяцев, его авторы хотели понять, что можно сделать представителем этих видов искусств для того, чтобы они могли восстановить нормальное функционирование после пандемии. Театры, кинотеатры, концертные площадки очень сильно пострадали в условиях постоянных локдаунов и ограничений на массовые скопления людей. В некоторых странах мира театры и концертные площадки закрывались более чем на год. 

В исследовании приняли участие свыше 75 людей разного возраста и уровня подготовки. Кто-то пел песни, кто-то играл на инструментах. Было установлено, что взрослые выделяет больше вирусных частиц, чем дети, а мужчины больше, чем женщины. Возможно это связано с тем, что мужчина обладает более громким голосом, который свидетельствует об уровне энергии, вкладываемом в голосовой аппарат.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 3 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Лайфстайл 2 часа назад

Овощной чай. Тыкву, морковь и репку тоже можно заваривать и пить

Здоровье 7 часов назад

Потерю обоняния связали с неизлечимыми болезнями

Здоровье 7 часов назад

В России 31 тысяча новых заразившихся за сутки и 1182 летальных исхода

Лайфстайл 9 часов назад

Употребление яиц в раннем детстве поможет снизить риск развития пищевой аллергии

Здоровье 9 часов назад

В областной больнице Еврейской АО закончились хирурги

Лайфстайл 1 день назад

Виталий Милонов, Дед Мороз и Снегурочка

Здоровье 1 день назад

У двух россиян, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм ковида

Здоровье 1 день назад

В России впервые за месяц меньше 1200 смертей от ковида в сутки

Лайфстайл 1 день назад

Бумажная трудовая книжка: время истекло. Стоит ли хранить этот документ

Здоровье 1 день назад

Эксперты ВОЗ и Белого дома заявляют об «обнадеживающих» показателях омикрона

Здоровье 2 дня назад

У девяти россиян, размещенных в обсерваторе по возвращении из ЮАР, обнаружен коронавирус

Здоровье 3 дня назад

Микробиолог: «Омикрон пробивает защиту как от вакцины, так и от болезни»

Лайфстайл 3 дня назад

Кокаинетка и доченьки. Подборка выступлений Александра Вертинского из одноименного сериала

Здоровье 3 дня назад

В России 33 тысячи заражённых и больше 1200 смертей от ковида

Здоровье 3 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Здоровье 3 дня назад

В этом году ВОЗ не признает «Спутник». Россия обещает предоставить данные к концу декабря

Здоровье 4 дня назад

У двух россиян, прилетевших из ЮАР, выявлен коронавирус. Штамм пока уточняется

Здоровье 4 дня назад

А ВОЗ и ныне там. Россия так и не прислала нужные для одобрения «Спутника» документы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика