Мужчины распространяют коронавирус активнее женщин

Учёные из Университета Колорадо предприняли попытку отследить распространение частиц коронавируса при проведении культурно-зрелищных мероприятий, например, на концертах или спектаклях. Оказалось, что мужчины значительно чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети.

Исследование длилось несколько месяцев, его авторы хотели понять, что можно сделать представителем этих видов искусств для того, чтобы они могли восстановить нормальное функционирование после пандемии. Театры, кинотеатры, концертные площадки очень сильно пострадали в условиях постоянных локдаунов и ограничений на массовые скопления людей. В некоторых странах мира театры и концертные площадки закрывались более чем на год.

В исследовании приняли участие свыше 75 людей разного возраста и уровня подготовки. Кто-то пел песни, кто-то играл на инструментах. Было установлено, что взрослые выделяет больше вирусных частиц, чем дети, а мужчины больше, чем женщины. Возможно это связано с тем, что мужчина обладает более громким голосом, который свидетельствует об уровне энергии, вкладываемом в голосовой аппарат.