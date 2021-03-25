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В России 33 тысячи заражённых и больше 1200 смертей от ковида

Оперштаб: За сутки выявлено 32 974 новых случая, 35 182 выздоровлений и 1215 смертей от ковида

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России зафиксировали 32 974 новых случая коронавируса при 35 182 выздоровевших пациентах. Это следует из статистики, опубликованной оперативным штабом при правительстве. Умерли за день 1 215 больных ковидом.

В Москве заразились коронавирусом 3 356 человек, при 3 718 выписанных и 93 смертельных исходах болезни. 865 жителей столицы были госпитализированы за последние сутки, а 564 больных продолжают находиться на аппарате искусственной вентиляции легких, добавляют в столичном оперштабе.

В Санкт-Петербурге на 2 528 подхвативших болезнь приходится 2 760 выздоровевших и 57 летальных исходов.

В Московской области 2 075 заболевших коронавирусом, 1 850 выписанных и 55 смертей.

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