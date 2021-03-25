Свежая статистика по ковиду: заболевших меньше, умерших больше

За прошедшие сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса, следует из данных, опубликованных оперативным штабом при правительстве. Это более чем на тысячу случаев меньше, чем днем ранее.

При этом выздоровели за то же время 33 442 человек или сразу на шесть тысяч больше, чем накануне. Увеличилось и число летальных исходов — 1 229 против 1209 накануне. Таким образом уже ровно три недели показатель смерти удерживается за пределами 1200 случаев в день.

В Москве ситуация существенно не меняется: заразились за день 2 788 человек, выздоровели — 3 816, а скончались — 97.

В Санкт-Петербурге 2 103 новых случая, 2 554 выписанных пациентов с ковидом и 69 смертельных случаев болезни. В Московской области зарегистрировано 2 215 заболевших, 1 952 выписанных и 50 новых смертей от ковида.

Самарская область продолжает держаться за границей менее тысячи случаев ковид: 908. Выздоровели в регионе 615 человек, а умерли — 33.