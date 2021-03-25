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Индивидуальная сборка матрасов становится решающим фактором успеха

Любой покупатель может заказать уникальный матрас, идеально подходящий под его физические особенности

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы нашей жизни, включая удалённые розничные продажи таких ходовых товаров как матрасы. Из-за карантинных ограничений нарушались логистические цепочки, а падение платёжеспособности сидящего по домам населения неизбежно снизило объёмы дистанционных заказов.

В этих сложных условиях сохранить финансовую стабильность сумели только крупные продавцы – ветераны рынка интернет-торговли. Именно такие проекты смогли сделать покупателям привлекательные предложения, от которых действительно сложно отказаться.

В наше время самый крупный магазин матрасов уже сегодня успешно «собирает» нестандартные матрасные блоки по индивидуальным размерам с наполнителями и чехлами, которые выбирает заказчик. Другими словами, любой покупатель может заказать уникальный матрас, идеально подходящий под его физические особенности и размеры кровати. При этом изготовление подобных изделий осуществляется с комбинированием материалов, используемых в общем поточном производстве. Среднее время исполнения заказа – один рабочий день. Такая технология давно известна на Западе и носит название «массовая кастомизация».

Многие покупатели уже сталкивались с похожими маркетинговыми методиками, заказывая, например, кроссовки с известным брендом с нестандартной подошвой и оригинальной цветовой палитрой. Однако, мало кто знал, что предлагаемые «конструкторы» работают на основе стандартных материалов, что позволяет изготавливать «оригинальные» изделия на поточных линиях. Такой эффектный приём в своё время применила успешная компания спальных принадлежностей, став, по сути, пионером в своей отрасли.

На сегодняшний день в успешном интернет-магазине на долю заказов матрасов по индивидуальным критериям приходится более 12% от всего объёма заявок. И такая цифра говорит о серьёзных перспективах данного направления, что особенно важно с учётом падения удалённых розничных продаж. Грамотное сочетание разнообразных интересных предложений и стимулов способно продолжить эволюцию торговых предприятий. Поэтому этот проект недавно сумел обслужить миллионный заказ, поставив очевидный убедительный рекорд.

Со временем массовая кастомизация коснётся всех торговых позиций, касающихся оборудования спальных мест. Потому что в этой области именно индивидуальные запросы по естественным причинам становятся решающими факторами покупательского выбора.

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