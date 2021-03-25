«Новый год в скафандрах, шампанское - через трубочку»: в сети отреагировали на слова Пескова про новый штамм коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что реакция России на омикрон-штамм во многом будет обусловлена мнением учёных. Сейчас профессиональное сообщество и ВОЗ пытаются разобраться, насколько опасен новый вариант. Пока Москва закрылась для въезда из девяти африканских государств и Гонконга.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжёлого течения болезни», - сказал представитель Кремля журналистам.

В 20-х числах ноября учёные сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста заражённых. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи - завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название омикрон - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

В соцсетях, по традиции, тема коронавируса довольно обсуждаема.

«Новый год в скафандрах, шаманское - через трубочку», - грустно заметил читатель.

«Теперь надо по два QR-кода выдавать!» - предложили Пескову.

«У меня вопрос к власти: с одной стороны власть нас призывает прививаться, а с другой стороны, власть не закрывает авиасообщения со странами, из которых завозят в Россию новые штаммы коронавируса! Забота какая-то о нашем выживании не искренняя получается...» - разумно отметил москвич.

«Мутная история», - кратко описал ситуацию читатель.

«Согласен, вместо того, чтобы закрыть границы на въезд. Мы решили, что будем ждать результатов... Если окажется что вирус опасный, то мы снова введём локдаун, а врачи будут работать на износ... Отличная тактика!» - ироничен пенсионер.

«В колонну по одному на вакцинацию становись!» - пошутил студент.

«Ну, зачем же о Гинцбурге во множественном числе? У нас-то ведь один учёный в стране и остался, о других вообще ничего не слышно», - поймал Пескова на слове юрист.