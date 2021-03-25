Россия закрывается от нескольких стран, чтобы избежать завоза нового штамма коронавируса

С 28 ноября Россия ограничит въезд в Россию для граждан ЮАР и Гонконга. Запрет на въезд будет установлен для иностранцев из республик Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания и Эсвантина.

Это решение распространяется и на иных иностранцев, которые побывали на упомянутых территориях в течение последних десяти дней, пишет «Интерфакс».

Причина закрытия въезда – новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529. Он обнаружен в ЮАР и в Гонконге у израильского туриста, прилетевшего из Африки.

В минздраве Швейцарии сообщают, что ВОЗ оценивает новый штамм как «вызывающий беспокойство».

«Отличительной чертой этой штамма является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно. На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен»

, – прокомментировал ситуацию российский оперштаб.