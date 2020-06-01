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«Вот и до детей добрались…» В сети оценили появление «Спутника М» для подростков

Россияне не понимают, как вообще проходили исследования с «несовершеннолетними добровольцами»

Фото: Global Look Press

Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

«Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц», - говорится в документе.

Так, например, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Приём препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности, отмечается в инструкции.

Исследование «Спутника М» показали, что вакцина формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.

«Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

Иммунологические свойства вакцины изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет включительно, уточняется в инструкции.

«Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак М» формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», - отмечается в документе.

При этом, защитный титр антител в настоящее время неизвестен, как и продолжительность защиты, уточняется в инструкции.

Соцсети после такой информации в прямом смысле остались в шоке.

«То есть несовершеннолетние добровольцы уже появились. Что дальше?» - задался вопросом читатель.

«Согласен! А с каких это пор у нас несовершеннолетние могут принимать решение о том, чтобы стать добровольцами?» - не понимает пенсионер.

«Ну, вот и до детей добрались...» - возмущена молодая мама.

«А мне вот чертовски интересно, последуют ли примеру президента чиновники, привьют ли своих детишек?» - задал риторический вопрос москвич.
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