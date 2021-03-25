В Самаре за 5,5 млн просят усовершенствовать систему поиска депрессивных детей в соцсетях

Министерство социально-демографической политики Самарской области объявило тендер на улучшение цифровой системы, способной выявлять депрессивное и суицидальное поведение у подростков в социальных сетях. Начальная цена конкурса – 5,5 миллиона рублей, сообщает «Роскомсвобода».

Система «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков» была создана ещё в прошлом году за 7,5 миллиона рублей.

Согласно задачам этой программы, специалисты смогут вовремя отслеживать детей из групп риска, создавать с ними обратную связь, а также «зонировать территории по уровню суицидальной активности»

Депрессивность в соцсетях планируют выявлять по характерным словам, символам, аудиозаписям. Анализировать будут соцсети Facebook, Instagram, Twitter и «ВКонтакте».

В техническом задании указана необходимость уточнить те маркеры профилей подростков, которые станут основанием для передачи данных в полицию.

Система будет анализировать следующие показатели профилей детей, которые замечены с депрессивными и\или суицидальными поведенческими особенностями:

• всего друзей;

• учебное заведение, в котором учится большинство друзей;

• возраст, которому соответствует наибольшее число друзей;

• место проживания, которое указано у большинства друзей.