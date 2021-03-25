В Самаре за 5,5 млн просят усовершенствовать систему поиска депрессивных детей в соцсетях
Так в регионе хотят предупреждать подростковые самоубийства
Министерство социально-демографической политики Самарской области объявило тендер на улучшение цифровой системы, способной выявлять депрессивное и суицидальное поведение у подростков в социальных сетях. Начальная цена конкурса – 5,5 миллиона рублей, сообщает «Роскомсвобода».
Система «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков» была создана ещё в прошлом году за 7,5 миллиона рублей.
Согласно задачам этой программы, специалисты смогут вовремя отслеживать детей из групп риска, создавать с ними обратную связь, а также «зонировать территории по уровню суицидальной активности»
Депрессивность в соцсетях планируют выявлять по характерным словам, символам, аудиозаписям. Анализировать будут соцсети Facebook, Instagram, Twitter и «ВКонтакте».
В техническом задании указана необходимость уточнить те маркеры профилей подростков, которые станут основанием для передачи данных в полицию.
Система будет анализировать следующие показатели профилей детей, которые замечены с депрессивными и\или суицидальными поведенческими особенностями:
• всего друзей;
• учебное заведение, в котором учится большинство друзей;
• возраст, которому соответствует наибольшее число друзей;
• место проживания, которое указано у большинства друзей.