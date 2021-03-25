Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:17

В России почти 34 тысячи зараженных и 1 238 смертей от ковида за сутки

Идет плавное снижение заболеваемости, но смертность остается по-прежнему высокой

Фото: Global Look Press

Согласно данным, опубликованным оперативным штабом при правительстве, за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 38 450 человек выздоровели, а 1 238 стали жертвами ковида.

В Москве за день заболели коронавирусом 3 349 человек. Выписанных при этом значительно больше — 5 161 человек. Показатель смертности остается на том же уровне, что и весь прошедший месяц — 92 летальных исхода. За сутки госпитализированы 865 с ковидом, сообщает оперштаб столицы. На ИВЛ в Москве сейчас 624 человека.

В Санкт-Петербурге 1 538 заболевших, 4 912 выздоровевших и 65 погибших от коронавируса. В Подмосковье 1 483 новых случая, 2 113 выписанных и 60 смертей от болезни. В Самарской области 1 215 человек заболели, 1 178 выздоровели, а 35 погибли в результате ковида.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Здоровье 51 минуту назад

Носить маску всем! Глава ВОЗ предупредил о «ложном чувстве безопасности» вакцинированных граждан

Лайфстайл 2 часа назад

Ореховая плантация на подоконнике. Как вырастить арахис у себя дома

Здоровье 6 часов назад

Полис ОМС станет штрих-кодом с января 2022 года

Здоровье 16 часов назад

Минздрав внес законопроект о штрафах до 1 млн за предложения продажи фальшивых меддокументов

Личные финансы 18 часов назад

«Чёрные пятницы» привлекают кибермошенников. Как не попасться им на удочку?

Здоровье 19 часов назад

«Шёл 2035 год, а впереди надвигалась 19 415-я волна коронавируса»: в сети отреагировали на предсказание нейросети по пику четвертой волны ковида

Лайфстайл 21 час назад

Тухлая сельдь, подпорченные бобы и сыр с мухами. Кулинарный тест о странной мировой кухне

Лайфстайл 23 часа назад

Перехитрить самого себя. На какой палец надо подуть, чтобы успокоиться, как остановить чихание. Простые способы, которые помогают обмануть организм

Лайфстайл 1 день назад

Виды ювелирных камней – как выбрать свой талисман?

Лайфстайл 1 день назад

За что туриста могут выселить из отеля

Личные финансы 1 день назад

Какие накопления бывших супругов делятся пополам? Отвечает юрист

Лайфстайл 1 день назад

Есть разговор! 10 советов, как правильно вести беседу

Здоровье 2 дня назад

В России 34 тысячи новых случаев за день, в Питере очередное чудо статистики

Экономика 2 дня назад

«Это показатель роста доходов?» Путин и глава ФНС порадовались увеличению налоговых поступлений на 37%

Лайфстайл 3 дня назад

Кому на Руси пить хорошо? Опубликован список самых пьющих регионов России

Здоровье 3 дня назад

«20 идей по развитию России»: Как решить проблему донорства

Лайфстайл 4 дня назад

Звездная кухня: Ромовая баба и польский кекс от Оксаны Сташенко

Здоровье 5 дней назад

Россия повторила вчерашний антирекорд по смертности

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика