В России почти 34 тысячи зараженных и 1 238 смертей от ковида за сутки

Согласно данным, опубликованным оперативным штабом при правительстве, за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 38 450 человек выздоровели, а 1 238 стали жертвами ковида.

В Москве за день заболели коронавирусом 3 349 человек. Выписанных при этом значительно больше — 5 161 человек. Показатель смертности остается на том же уровне, что и весь прошедший месяц — 92 летальных исхода. За сутки госпитализированы 865 с ковидом, сообщает оперштаб столицы. На ИВЛ в Москве сейчас 624 человека.

В Санкт-Петербурге 1 538 заболевших, 4 912 выздоровевших и 65 погибших от коронавируса. В Подмосковье 1 483 новых случая, 2 113 выписанных и 60 смертей от болезни. В Самарской области 1 215 человек заболели, 1 178 выздоровели, а 35 погибли в результате ковида.