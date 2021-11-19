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Полис ОМС станет штрих-кодом с января 2022 года

Документ можно будет хранить в смартфоне, не боясь потерять

Фото: скриншот «Первый канал»

Госдума сегодня во втором чтении приняла законопроект, который уточнит понятие «полиса ОМС», а 25 ноября состоится заключительное чтение, пишет «Парламентская газета».

С января 2022 года россияне смогут пользоваться как традиционным бумажным документом для получения услуг ОМС, так и его более новой формой – пластиковой картой, а также появится возможность оформить полис в виде штрих-кода или QR-кода.

Для хранения документа, подтверждающего право на оплачиваемые из бюджета медицинские услуги, больше не понадобятся карманы. Хранить его можно будет в смартфоне.

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