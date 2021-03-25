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«Шёл 2035 год, а впереди надвигалась 19 415-я волна коронавируса»: в сети отреагировали на предсказание нейросети по пику четвертой волны ковида

Россияне уверены, что если пик действительно придется на 22 декабря, то «праздник к нам приходит, праздник к нам приходит» может и не состояться

Фото: Global Look Press

Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 в России.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придётся на 22 декабря - после этой даты число новых заражённых вновь пойдёт на спад», - заявили там.

При этом разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них - GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

Чтобы модель давала более точный ответ, специалисты подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки - расширили выборку данных и сузили запрос до определённого значения.

Вероятность прогноза оценивается в 93%. Как пояснили в Promobot, это наиболее точно соотносится с контекстом события, но предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее и пик может наступить на несколько дней раньше.

Но в соцсетях в нейросеть почему-то не верят…

«Лютая шляпа...» - кратко прокомментировал читатель.

«Ну, все, уже роботы стали учёными и врачами, даже боюсь предположить сколько они ещё волн нагадают», - в шоке россиянин.

«Значит, всё так и будет, вероятность очень высокая. Нужен хороший локдаун и побольше везде QR-кодов, чтобы погасить волну», - иронично подсказывает властям студент.

«Ну, логично - и на новогодние праздники все закрыть», - шутит москвич.

«Так объявили же, что она уже пошла на спад? Или мы чего-то не знаем?» - не понимает пенсионер, смотрящий федеральные каналы.

«Шёл 2035 год, а впереди надвигалась 19415 волна коронавируса», - звучит ещё одна шутка.

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...» - вспомнил рекламный слогам известной фирмы читатель.

«А если этот искусственный интеллект ошибётся со своими «прогнозами», кто будет нести ответственность - руководство этого центра, разработчики ПО... или сам робот?» - уточнил житель Подмосковья.
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