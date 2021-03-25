В России 34 тысячи новых случаев за день, в Питере очередное чудо статистики

За прошедшие сутки в России зафиксировано 33 996 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве. При этом 36 051 человек выздоровели, а 1 243 скончались в результате болезни.

В Москве ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается: за вчерашний день выявлено 2 749 новых случаев. Выписали при этом почти вдвое больше — 5 351 человек. 96 больных ковидом умерли. При этом за сутки в столице также были госпитализированы 975 человек. По состоянию на сегодня 669 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет столичный оперштаб.

В Санкт-Петербурге за день зарегистрировали лишь 1 060 новых случаев болезни — это вдвое меньше, чем накануне (2 215 случаев), при том что снижение наблюдается 4-й день подряд. 4 837 больных в Северной столице выздоровели, а 76 скончались.

В Подмосковье 1 871 заболевших, 1 913 выздоровевших и 59 погибших.

В Самарской области небольшое снижение — 1 529 новых случаев при 856 выписанных и 31 летальном исходе.