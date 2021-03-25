Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:16

В России 34 тысячи новых случаев за день, в Питере очередное чудо статистики

В Петербурге статистика не перестает удивлять — за сутки число заболевших снизилось вдвое

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России зафиксировано 33 996 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве. При этом 36 051 человек выздоровели, а 1 243 скончались в результате болезни.

В Москве ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается: за вчерашний день выявлено 2 749 новых случаев. Выписали при этом почти вдвое больше — 5 351 человек. 96 больных ковидом умерли. При этом за сутки в столице также были госпитализированы 975 человек. По состоянию на сегодня 669 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет столичный оперштаб.

В Санкт-Петербурге за день зарегистрировали лишь 1 060 новых случаев болезни — это вдвое меньше, чем накануне (2 215 случаев), при том что снижение наблюдается 4-й день подряд. 4 837 больных в Северной столице выздоровели, а 76 скончались.

В Подмосковье 1 871 заболевших, 1 913 выздоровевших и 59 погибших.

В Самарской области небольшое снижение — 1 529 новых случаев при 856 выписанных и 31 летальном исходе.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Экономика 15 часов назад

«Это показатель роста доходов?» Путин и глава ФНС порадовались увеличению налоговых поступлений на 37%

Лайфстайл 1 день назад

Кому на Руси пить хорошо? Опубликован список самых пьющих регионов России

Здоровье 1 день назад

«20 идей по развитию России»: Как решить проблему донорства

Лайфстайл 2 дня назад

Звездная кухня: Ромовая баба и польский кекс от Оксаны Сташенко

Здоровье 3 дня назад

Россия повторила вчерашний антирекорд по смертности

Лайфстайл 3 дня назад

Пудинг, сэр! Застолье с Наташей Ванденко

Лайфстайл 3 дня назад

Исследование: Диета с красным мясом может привести к серьезным заболеваниям

Лайфстайл 3 дня назад

Гипертония увеличивает риск эпилепсии

Лайфстайл 3 дня назад

Венский шницель и «Табуле»: рецепты от Александра Бельковича

Здоровье 4 дня назад

Веганы и вегетарианцы чаще страдают от депрессии – исследование

Здоровье 4 дня назад

Ученые рассказали, почему важна ранняя диагностика аутизма

Здоровье 4 дня назад

Бариатрия останавливает заболевания печени

Лайфстайл 4 дня назад

Побалуемся ватрушками: Застолье с Наташей Ванденко

Здоровье 4 дня назад

Ученые: лекарство от ковида, которое применяют в США, малоэффективно для женщин

Здоровье 5 дней назад

Воздушные фильтры могут удалять коронавирус из воздуха в больницах

Здоровье 5 дней назад

Врач-гематолог предупредила о тромбозе у молодых пациентов после COVID-19

Здоровье 5 дней назад

Спрос на маски в пандемию привел к загрязнению океанов миллионами тонн отходов

Лайфстайл 5 дней назад

Будущее по звездам от австралийского астролога Аделаиды: гороскоп на 18-24 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика