Россия повторила вчерашний антирекорд по смертности

В России за сутки выявлены 37 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб при правительстве. Почти такая же цифра была и днем ранее — 37 156 заболевших. А вот смертность сегодня такая же, как и днем ранее — 1 254 летальных исходов. Это максимум за всю пандемию.

В Москве за сутки зафиксировано 3 239 новых случая болезни при 6 487 выздоровевших и 93 умерших. Госпитализированы за сутки в столице 974 человека. На аппарате ИВЛ находятся 697 человек, уточняют в московском оперштабе.

В Санкт-Петербурге 2 637 заболевших ковидом за день, 4 177 выписанных и 75 смертей от болезни. В Подмосковье 1 885 заболевших, 1 937 выздоровевших и 61 летальный исход.

На четвертом месте по-прежнему Самарская область с 1 762 случаями коронавируса за сути. Выздоровели в регионе 988 человек, а скончались от болезни 30 человек.