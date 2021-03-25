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Веганы и вегетарианцы чаще страдают от депрессии – исследование

У предпочитающих растительную пищу людей больше шансов столкнуться с депрессией при употреблении заменителей мяса

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Фото: @Pixabay

Ученые из Университета Куинсленда пришли к любопытному выводу о том, что веганы и вегетарианцы чаще сталкиваются с депрессией. Раньше было принято считать, что переход на растительные источники питания, напротив, сокращает риск депрессий и положительно влияет на психику человека. Теперь установлено обратное, но риск депрессии растет только в том случае, если веганы и вегетарианцы употребляют упакованные и переработанные заменители мяса. 

Речь идет именно о низкокачественной растительной диете, которая сильно уступает питанию с большим количеством свежих продуктов. Хорошо известно, что плохое питание ухудшает психическое здоровье, и вот теперь доказано, что это происходит даже в том случае, если это питание является растительным.

Открытие имеет особую важность, если учесть растущую популярность веганского и вегетарианского образа жизни и огромную распространённость упакованных продуктов, предназначенных именно для этих групп населения. Эти продукты имеют большое количество рафинированных растительных масел, зерна, соли и сахара. Именно они и превращают полезную для здоровья растительную диету в инструмент ухудшение психического здоровья.

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