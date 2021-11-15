Бариатрия останавливает заболевания печени

Учёные из Клиники Кливленда провели исследование, которое показало, что бариатрическая хирургия является эффективным методом лечения жирового гепатоза — очень распространённого заболевания печени, не вызванного злоупотреблением алкоголя. Исследователи называют полученные результаты замечательными. Они подчеркивают, что количество пациентов, которые после бариатрической операции смогли остановить развитие жирового гепатоза, составило 88% от всех прошедших через эту процедуру.

Жировой гепатоз до последнего времени было сложно останавливать. Он неуклонно прогрессировал, приводя к циррозу и раку печени. А на этой стадии пациента может спасти только трансплантация, и если её не проводят, больной умирает. Оказалась, что бариатрическая хирургия останавливает прогрессирование жирового гепатоза.

Чаще всего это заболевание развивается в результате именно ожирения. Болезнь не имеет отношения к злоупотреблению алкогольными напитками. Алкоголизм — это причина другого типа гепатоза, часто приводящего к циррозу. Жировой неалкогольный гепатоз становится настоящим бичом человечества, поскольку эпидемия ожирения продолжает распространяться по планете.