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Врач-гематолог предупредила о тромбозе у молодых пациентов после COVID-19

В зоне повышенного риска находятся люди, у кого до заболевания были проблемы с сосудами

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Фото: @Pixabay

Проблемы со свертываемостью крови, которые приводят к тромбозу и инсульту, могут проявиться спустя месяцы даже у молодых людей, перенесших коронавирус в легкой форме. Об этом «Радио Sputnik» рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила медик.

По словам Ким, люди, у кого до заболевания были проблемы с сосудами, находятся в зоне повышенного риска. 

Она отметила, что тромбообразование всегда опасно, и если оно произошло в мозге, то это приведет к инсульту. 

«В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач и порекомендовала проводить профилактику появления тромбов с помощью разжижающих кровь препаратов (антикоагулянтов). 

Врач-гематолог добавила, что после перенесенного коронавируса антикоагулянтную терапию следует продолжать три месяца. 

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