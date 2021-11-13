Воздушные фильтры могут удалять коронавирус из воздуха в больницах

Одной из главных проблем стационаров, где лечат пациентов с COVID-19, является наличие вируса в воздухе. Люди попадают в палаты и выдыхают из лёгких частицы SARS-CoV-2, которые потом попадают в лёгкие других людей. В результате, госпитализированный с одной вирусной нагрузкой пациент получает в больнице в два-три раза большую, из-за чего его болезнь может протекать более тяжело и даже привести к смерти. Но предоставить каждому пациенту отдельную палату проблематично.

Однако проблему может решить фильтрацией воздуха, как установили учёные из Кембриджского университета. В рамках эксперимента они разместили в палатах с пациентами, страдающими COVID-19, специальные машины для фильтрации воздуха. За короткий срок они удаляли почти все следы переносимого по воздуху коронавируса.

Это прекрасное решение для тех стационарных учреждений, где фильтрация воздуха осуществляется неэффективно. Во многих странах мира власти были вынуждены переоборудовать под коронавирусные больницы другие помещения, не оборудованные системами фильтрации. Им могут прийти на помощь портативные устройства, которые позволяют быстро очищать воздух, тем самым снижая вирусную нагрузку в атмосфере.