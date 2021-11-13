Ученые: лекарство от ковида, которое применяют в США, малоэффективно для женщин

Американские исследователи пришли к удивительному выводу о том, что основной препарат для лечения тяжёлой формы COVID-19 в США дексаметазон помогает почти исключительно пациентам мужского пола. А вот в женском организме он оказывается малоэффективным. Дексаметазон — это средство на основе стероидов, от которого женщины, как на клеточном уровне, так и на популяционном, получают ограниченную пользу.

Исследователи признают, что основной метод лечения тяжелой формы COVID-19 помогает лишь половине населения планеты, и это большая проблема. На первом этапе пандемии врачи вообще не знали, чем лечить тяжелых больных с COVID-19, и уже тогда были идентифицированы стероиды в качестве лекарств с доказанной пользой.

Однако хотя ряд исследований показал их высокую эффективность, в целом стероиды производили умеренное воздействие, и ученые никак не могли разобраться, почему же такие препараты влияют столь выборочно. Теперь установлено, что на мужчин они воздействуют гораздо более эффективно, чем на женщин. Таковы результаты анализов крови пациентов с COVID-19, имевших тяжёлую форму этой болезни и респираторный дистресс-синдром. Изучено клеточное поведение и реакция на лекарство на разных стадиях.