Чем опасны беруши и наушники с активным шумоподавлением
Отоларинголог рассказал о рисках ношения модных ушных гаджетов
От шумных соседей и громких звуков за окном стало модным использовать беруши и наушники с активным шумоподавлением. С этими гаджетами можно выспаться. Но как они влияют на органы слуха?
Наушники с активным шумодавлением (ANC) – один из самых модных гаджетов. За счёт встроенных микрофонов и динамиков они отражают сильные звуки извне и позволяют слушать музыку без посторонних внешних шумов или просто наслаждаться тишиной. Вопреки заявлениям, что ANC – это маркетинговый ход, технология с разной степенью эффективности в разных наушниках работает. Чувствительные к шумам люди ходят в таких наушниках подолгу и даже засыпают.
Беруши для сна с пассивным шумоподавлением (принцип затычки) – более приемлемый вариант. Они бывают пенные, силиконовые, восковые, поролоновые. Понятно, что чем плотнее они примыкают к слуховому проходу, тем лучше изолируют звуки, но…
Ещё одна опасность, о которой предупреждает врач, беруши провоцируют образование серных пробок. Если ношение берушей вызывает регулярные отиты, головные боли и состояние оглушённости утром, то от «затычек» лучше отказаться. Они могут негативно воздействовать как на слуховой проход и барабанную перепонку, так и на внутреннее ухо.