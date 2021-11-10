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Чем опасны беруши и наушники с активным шумоподавлением

Отоларинголог рассказал о рисках ношения модных ушных гаджетов

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Фото: @Pixabay

От шумных соседей и громких звуков за окном стало модным использовать беруши и наушники с активным шумоподавлением. С этими гаджетами можно выспаться. Но как они влияют на органы слуха?

Наушники с активным шумодавлением (ANC) – один из самых модных гаджетов. За счёт встроенных микрофонов и динамиков они отражают сильные звуки извне и позволяют слушать музыку без посторонних внешних шумов или просто наслаждаться тишиной. Вопреки заявлениям, что ANC – это маркетинговый ход, технология с разной степенью эффективности в разных наушниках работает. Чувствительные к шумам люди ходят в таких наушниках подолгу и даже засыпают. 

– В этих наушниках происходит слишком интенсивное воздействие на волосковые клетки слухового нерва. Это может привести к нейросенсорной тугоухости, а нервные клетки не восстанавливаются. Такие наушники можно носить полчаса, максимум час, а использовать их на постоянной основе и тем более спать в них не стоит, – предупреждает отоларинголог Владимир Зайцев.

Беруши для сна с пассивным шумоподавлением (принцип затычки) – более приемлемый вариант. Они бывают пенные, силиконовые, восковые, поролоновые. Понятно, что чем плотнее они примыкают к слуховому проходу, тем лучше изолируют звуки, но…

– Если беруши или наушники-капельки лежат в ушах очень плотно и долго, это может провоцировать контактный отит, когда кожа слухового прохода и перепонка недополучают кислород. Беруши не должны оказывать сильного давления, – советует лор.

Ещё одна опасность, о которой предупреждает врач, беруши провоцируют образование серных пробок. Если ношение берушей вызывает регулярные отиты, головные боли и состояние оглушённости утром, то от «затычек» лучше отказаться. Они могут негативно воздействовать как на слуховой проход и барабанную перепонку, так и на внутреннее ухо.

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