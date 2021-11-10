Чем опасны беруши и наушники с активным шумоподавлением

От шумных соседей и громких звуков за окном стало модным использовать беруши и наушники с активным шумоподавлением. С этими гаджетами можно выспаться. Но как они влияют на органы слуха?

Наушники с активным шумодавлением (ANC) – один из самых модных гаджетов. За счёт встроенных микрофонов и динамиков они отражают сильные звуки извне и позволяют слушать музыку без посторонних внешних шумов или просто наслаждаться тишиной. Вопреки заявлениям, что ANC – это маркетинговый ход, технология с разной степенью эффективности в разных наушниках работает. Чувствительные к шумам люди ходят в таких наушниках подолгу и даже засыпают.