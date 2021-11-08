Ученые: Человек ежедневно вдыхает 7 000 опасных частиц пластика

Исследователи из Университета Портсмута доказали, что каждый день в лёгкие человека может попадать до 7 000 молекул пластика. Каждая из них эквивалентна одной десятой ширине человеческого волоса. В воздух они просачиваются из различных предметов из пластика либо с добавлением пластика вроде занавесок, ковров, игрушек и других синтетических материалов.

Столь мощная атака пластика на наши лёгкие связана с самыми серьёзными проблемами со здоровьем. Авторы исследования использовали высокотехнологичное оборудование для расчёта частиц размером менее 10 микрон, которые разбросаны по всему дому.

Исследователи подчеркивают, что риск вдыхания микроорганизмов выше, чем это казалось раньше. Наличие данных частиц провоцирует стресс и изменения в метаболизме, влияет на иммунитет, то есть способность бороться с инфекциями. От пластика страдает репродуктивная система, он также может вызывать рак, провоцируя воспаления и повреждая ткани.