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Статины уменьшают риск смерти от коронавируса – исследование

Предназначенные для снижения уровня холестерина в крови лекарства убегают от смерти из-за COVID-19

Фото: Pixabay

Проведённое в Швеции исследование показало, что принимаемые миллионами людей статины, предназначенные для уменьшения уровня холестерина в организме, также сокращают и риск смерти от COVID-19. Статины — наиболее популярное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем ниже уровень холестерина, тем ниже вероятность закупоривания артерий атеросклеротическими бляшками, а именно такие закупорки и приводят к инфарктам и инсультам. 

Исследователи из Каролинского института решили выяснить, действительно ли статины влияют на риск смерти от COVID-19, как это предполагалось ранее. Проведено крупнейшее на сегодняшний день исследование с участием почти 1 млн жителей Стокгольма в возрасте старше 45 лет. Раньше подобные работы не давали однозначных ответов, поскольку в них участвовали только пациенты на стационарном лечении. 

Нынешняя работа показала, что лечение статинами связано с чуть более низким риском смерти от коронавируса. Следовательно, эти лекарства обладают умеренным профилактическим эффектом, но необходимы рандомизированные исследования для того, чтобы установить, существует ли здесь причинно-следственная связь, или просто принимающие статины люди лучше защищают своё здоровье в целом.

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