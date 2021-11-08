Эксперты: Раннее украшение новогодних ёлок полезно для психики

Если какие-то ваши знакомые уже наряжают новогоднюю ёлку, а свой загородный дом украшают гирляндами и лампочками, это свидетельствует о высоком уровне счастья и дружелюбия. Такого рода декорирование жилища проистекает из желания продемонстрировать привязанность к другим людям вокруг и встроиться в социальную жизнь своего района.

Что до новогодних украшений, разного рода игрушек, шишек, конфет и Деда Мороза с ватой под ёлкой, то всё это возвращает нас в светлые детские времена, то есть навевает ностальгию. А приятные воспоминания, в свою очередь, выбивают из рутины и увеличивают уровень гормона счастья дофамина в крови.

Авторы исследования рекомендуют и другим людям попробовать заранее наряжать новогодние ёлки. Конечно, в этом вопросе стоит проявлять предельную осторожность, и выбирать только здоровые деревья. Доказано, что срок их жизни в комнате при адекватном уходе может составлять до пяти недель. Если же вы не хотите рисковать и столкнуться с облезшей елкой прямо под Новый год, используйте искусственные деревья.