Скажи себе «СНЕК». Ищем самый «зожный» перекус

Мода на ЗОЖ привела к динамичному развитию рынка снеков. Ассортимент перекусов расширяется, у потребителя появляются новые предпочтения и привычки. Но не все, что продаётся под знаменем ЗОЖ, полезно. Разбираемся: какие снеки вредны, а какие разумно оставить в своём рационе.

Батончики

Впечатляет выбор батончиков в магазинах здорового питания и даже на полках обычных сетевых супермаркетов. Протеиновые, злаковые, фруктовые – каких батончиков только не бывает! И у всех состав написан мелким шрифтом – попробуй прочитай. Но надо.

– У глазурованных батончиков высокая калорийность, насыщенность трансжирами и сахаром. Это приводит к ожирению, атеросклерозу, сахарному диабету и кариесу. Они калорийные, но не сытные, когда человек много ест таких батончиков, он быстро набирает вес, – предупреждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Смотрите, чтобы в составе не было сахара или замаскированного сахара, скажем, в виде патоки. Понятно, что батончик нужно чем-то скрепить и сделать вкусным, для этого, по словам диетолога, производители используют сахарозаменители типа инулина, олигофруктозы, мальтитола, и это лучший вариант по сравнению с рафинадом.

– Бывает, что батончики обливают шоколадной глазурью. Если это натуральное какао-масло, то это тоже неплохо, – отмечает Гинзбург.

Протеиновые батончики имеют в составе сою, что, по словам эксперта, отличный белок, но в них часто добавляют сахар и сахарозаменители, а это не полезно. Впрочем, по сравнению с обычными шоколадными батончики эти, конечно, меньшее зло.

Вывод: Внимательно изучайте этикету. Избегайте сахара и трансжиров.

Хлебцы

Ещё один снек, представленный в разнообразии.