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Скажи себе «СНЕК». Ищем самый «зожный» перекус

Какие перекусы полезны, а какие вредны, «Собеседнику» рассказал врач-диетолог

Фото: pixabay

Мода на ЗОЖ привела к динамичному развитию рынка снеков. Ассортимент перекусов расширяется, у потребителя появляются новые предпочтения и привычки. Но не все, что продаётся под знаменем ЗОЖ, полезно. Разбираемся: какие снеки вредны, а какие разумно оставить в своём рационе.

Батончики

Впечатляет выбор батончиков в магазинах здорового питания и даже на полках обычных сетевых супермаркетов. Протеиновые, злаковые, фруктовые – каких батончиков только не бывает! И у всех состав написан мелким шрифтом – попробуй прочитай. Но надо. 

– У глазурованных батончиков высокая калорийность, насыщенность трансжирами и сахаром. Это приводит к ожирению, атеросклерозу, сахарному диабету и кариесу. Они калорийные, но не сытные, когда человек много ест таких батончиков, он быстро набирает вес, – предупреждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Смотрите, чтобы в составе не было сахара или замаскированного сахара, скажем, в виде патоки. Понятно, что батончик нужно чем-то скрепить и сделать вкусным, для этого, по словам диетолога, производители используют сахарозаменители типа инулина, олигофруктозы, мальтитола, и это лучший вариант по сравнению с рафинадом.

– Бывает, что батончики обливают шоколадной глазурью. Если это натуральное какао-масло, то это тоже неплохо, – отмечает Гинзбург.

Протеиновые батончики имеют в составе сою, что, по словам эксперта, отличный белок, но в них часто добавляют сахар и сахарозаменители, а это не полезно. Впрочем, по сравнению с обычными шоколадными батончики эти, конечно, меньшее зло.

Вывод: Внимательно изучайте этикету. Избегайте сахара и трансжиров.

Хлебцы

Ещё один снек, представленный в разнообразии.

– Есть хлебцы зерновые, когда нагреванием взрывают зерно и получается попкорн. Такие хлебцы обычно имеют круглую форму. Они самые полезные, там нет ничего вредного, в зерне сохраняются все пищевые волокна, биоактивные компоненты, – говорит Михаил Гинзбург.

Хлебцы из перемолотой пшеничной муки – это совсем другая история: пользы мало, а гликемический индекс высокий, сахар в крови после такого перекуса подскакивает быстро и высоко.

– Часто в такие хлебцы добавляют соль, чтобы повысить вкусовые качества, глутамат натрия, добавки, имитирующие вкусы лука, чеснока, сала и т.п., и это ещё хуже, – заявляет эксперт по питанию.

Это приводит к изменению пищевого поведения: человек может переесть перекуса, отказываться от лука, чеснока и других продуктов в чистом виде, ведь он как бы их уже получил. Диетолог также отмечает, что до сих пор нет исследований, как ароматизаторы влияют на здоровье.

Вывод: Самые полезные хлебцы – вздутые, цельнозерновые, без соли, сахара и других добавок. 

Чипсы фруктовые и овощные

Чипсы давно перестали ассоциироваться только с жаренными в масле тонкими пластинками картофеля. Есть овощные чипсы из тыквы, свёклы, кабачков, помидоров, батата, брокколи и даже огурцов. Фруктовые чипсы делают не только из привычных яблок и бананов, засушить можно в принципе любой фрукт. Сушёные фрукты – это полезно, но и тут есть маркетинговый подвох. 

– Часто такие чипсы для усиления вкуса вымачивают во фруктозном или сахарном сиропе, и они по своим свойствам приближаются к цукатам. Ничего хорошего в добавленном сахаре нет, – предупреждает диетолог.

Производители идут на эти ухищрения, потому что более сладкий продукт нравится, его хорошо покупают, и не факт, что всегда добросовестно указывают это на упаковке.

Вывод: Фруктовые и овощные чипсы – здоровый снек. Но если вы хотите быть уверенными в чистоте продукта, делайте их сами – тем более что это несложно. 

Орехи

Этот питательный перекус проверен временем: его использовали ещё легионеры Древнего Рима во время походов.


– Орехи – это довольно хороший белок, неплохие жиры, немного сложных углеводов и много разных витаминов и минералов, – объясняет Михаил Гинзбург. – В некоторых орехах, в частности в бразильском, очень много селена, чрезвычайно полезного минерала. Но бразильских орехов переедать не стоит, можно и отравиться.

Есть ещё одна опасность – высокая калорийность орехов, поэтому их можно съедать не более 50 граммов в день. Диетолог советует есть микс из разных орехов. Вредный перекус – орехи в глазури, сладком йогурте, меду, солёный арахис. Не забывайте также, что орехи – это жиры, и если вы ими регулярно перекусываете, то следует уменьшить количество другого жира в рационе – растительного масла, снизить жирность мяса.

Вывод: Натуральные орехи без добавок в небольшом количестве (50 граммов в день) – полезный перекус. 

Лайфхак: Самый лучший перекус

Снеки – это часто маркетинг, особенно если в них есть экзотические продукты типа семян чиа, и необоснованно высокая цена. По словам диетолога, самый лучший перекус – это кефир с двумя ложками отварной гречки или пара ложек овсяных хлопьев, залитых ряженкой или натуральным йогуртом. Идеальное сочетание: белок плюс сложные углеводы плюс низкая себестоимость. 

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