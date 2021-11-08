В Казахстане умер 681 человек, привитый «Спутником». Из миллионов

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало статистику о смертности и заболеваемости среди тех, кто прошел курс вакцинации различными препаратами. Чаще всего в стране для прививок используется российский «Спутник V», поэтому на наго приходится и большая доля таких случаев. При этом 96% заболевших не были привиты вовсе.

Всего в стране на 7,7 миллиона вакцинированных граждан заразились ковидом лишь 40 734. При этом у 10 тысяч из них ещё не успел к тому времени сформироваться полноценный иммунитет, так как они были привиты лишь первым компонентом, а ещё 30 тысяч были привиты двумя компонентами.

25 850 случаев заражения привитых приходится на «Спутник V». Это 0,4% от всех вакцинированных, передает «Радио Азаттык»* со ссылкой на казахстанские официальные органы здравоохранения.

Есть и случаи, когда привитые от ковида умирали. При этом причина смерти не называется, из контекста следует, что они болели коронавирусом. Всего зарегистрировано 930 таких случаев — 681 из них приходится на «Спутник V». Глава Минздрава Алексей Цой уточняет, что среди непривитых смертей в 16 раз больше — 13 165.

Лишь 7% летальных исходов приходятся на вакцинированных.

Как пишет в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин, он пытался получить аналогичную статистику по России, однако официальные органы её не предоставили: «Уклонились от ответа», — поясняет он.

*«Радио Азаттык» — филиал корпорации РСЕ/РС в Казахстане, которая в России объявлена «иностранным агентом».