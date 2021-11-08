Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:03

В Казахстане умер 681 человек, привитый «Спутником». Из миллионов

96% заразившихся ковидом при этом приходится на непривитых, как и 93% летальных исходов

Фото: Global Look Press

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало статистику о смертности и заболеваемости среди тех, кто прошел курс вакцинации различными препаратами. Чаще всего в стране для прививок используется российский «Спутник V», поэтому на наго приходится и большая доля таких случаев. При этом 96% заболевших не были привиты вовсе.

Всего в стране на 7,7 миллиона вакцинированных граждан заразились ковидом лишь 40 734. При этом у 10 тысяч из них ещё не успел к тому времени сформироваться полноценный иммунитет, так как они были привиты лишь первым компонентом, а ещё 30 тысяч были привиты двумя компонентами.

25 850 случаев заражения привитых приходится на «Спутник V». Это 0,4% от всех вакцинированных, передает «Радио Азаттык»* со ссылкой на казахстанские официальные органы здравоохранения.

Есть и случаи, когда привитые от ковида умирали. При этом причина смерти не называется, из контекста следует, что они болели коронавирусом. Всего зарегистрировано 930 таких случаев — 681 из них приходится на «Спутник V». Глава Минздрава Алексей Цой уточняет, что среди непривитых смертей в 16 раз больше — 13 165.

Лишь 7% летальных исходов приходятся на вакцинированных.

Как пишет в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин, он пытался получить аналогичную статистику по России, однако официальные органы её не предоставили: «Уклонились от ответа», — поясняет он.

*«Радио Азаттык» — филиал корпорации РСЕ/РС в Казахстане, которая в России объявлена «иностранным агентом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Здоровье 7 часов назад

В России снова антирекорд по смертности от ковида

Лайфстайл 1 день назад

Вентиляционные решетки: их особенности и применение

Здоровье 1 день назад

Обычная простуда усиливает защиту от коронавируса

Здоровье 1 день назад

Лекарство против выкидышей грозит опухолями ребёнку

Здоровье 1 день назад

ТАСС: В странах с 70% уровнем вакцинации смертность упала в разы, несмотря на рост заболеваемости

Здоровье 2 дня назад

Меркель бьет тревогу: в Германии 50 тысяч заражений за сутки. При этом лишь 235 смертей

Здоровье 3 дня назад

Шведские ученые нашли возможную причину диабета

Здоровье 4 дня назад

Лекарство от рака также сокращает уровень сахара в крови

Здоровье 4 дня назад

Грязный воздух и гены увеличивают риск депрессии

Здоровье 4 дня назад

Есть ли польза в костном бульоне?

Здоровье 5 дней назад

Как сохранить здоровую спину? Советы от травматолога-ортопеда

Здоровье 5 дней назад

«Пока ничего не выросло»: Глава ХМАО уже шесть раз привилась «Спутником»

Здоровье 5 дней назад

Насморк и боль в горле стали более частыми симптомами коронавируса

Лайфстайл 6 дней назад

Много сладкого не бывает!

Лайфстайл 6 дней назад

Андрей Туманов: «Самое время заняться шиповником – живой изгородью»

Лайфстайл 1 неделю назад

Ну ты и перец! Застолье с Наташей Ванденко

Лайфстайл 1 неделю назад

Отсутствие иностранных туристов на Останкинской телебашне компенсируют москвичи

Здоровье 1 неделю назад

Эксперты выяснили, что риск метастазов рака груди выше у женщин до 35 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика