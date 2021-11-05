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Обычная простуда усиливает защиту от коронавируса

Исследование показало, что переболевшие обычной простудой люди обладают повышенным уровнем защиты против COVID-19

Фото: Pixabay

Учёные из Университетского колледжа Лондона наблюдали за здоровьем медицинского персонала, который постоянно помогал пациентам с коронавирусом. Следовательно, у этих медиков был намного более высокий риск и самим заразиться COVID-19. Оказалось, что если они заражались простудой, то в их крови вырастало количество защитных Т-клеток. Это важная часть иммунной системы, которая оберегает организм от целого ряда коронавирусов. 

Следовательно, такие люди были менее уязвимы перед заражением ковидом. Это ещё одно подтверждение тому, что перенесенная простуда или грипп не делает человека более уязвимым перед коронавирусом из-за ослабления иммунной системы, а снижает риск заболевания. Только важно, чтобы человек полностью восстановился от простуды или гриппа, а не ходил на работу больным и ослабленным. 

В исследовании было проанализировано более 750 медицинских работников. 58 из них вообще никогда не сталкивались с коронавирусом, не демонстрировали его симптомы и не вырабатывали антитела, которые говорили бы о том, что они переболели. Тем не менее, у всех обнаружено в крови повышенное содержание защитных Т-клеток. Именно они оберегали от заражения, а данный рост клеток был обусловлен перенесённый простудой.

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