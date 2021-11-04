Лекарство против выкидышей грозит опухолями ребёнку

Исследователи из Университета Техаса пришли к выводу о том, что широко используемое лекарство для профилактики выкидышей может увеличить риск раковых заболеваний у появившихся впоследствии детей. Речь идёт о препарате 17-OHPC, который содержит синтетический прогестерон. Наиболее активно это лекарство применялось женщинами около полувека тому назад, но и до сих пор его иногда выписывают по рецептам для предотвращения преждевременных родов.

Прогестерон способствует росту матки во время беременности, что предотвращает ранние схватки. А именно они и способны спровоцировать выкидыш. Исследование показало, что у детей тех женщин, которые применяли препарат во время беременности, заболеваемость раком была в два раза выше, по сравнению с их ровесниками, матери которых данное лекарство не использовали. В частности, у таких детей чаще встречались опухоли желудочно-кишечной системы, поджелудочной железы, щитовидки и некоторые другие.

Ученые уже отмечали повышенную склонность к образованию этих опухолей у людей, рождённых в 1960-е годы и позже, но никак не могли выяснить, с чем это связано. И вот теперь доказано, что к этому приводил приём матерями во время беременности лекарства 17-OHPC на прогестероновой основе.