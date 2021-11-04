Шведские ученые нашли возможную причину диабета

Ученые из Университета Гетеборга пришли к выводу о том, что белок галектин-1 может быть возможной причиной диабета второго типа. Но тот же белок, скорее всего, является защитным фактором для почек у диабетиков, имеющих повышенный риск диабетической нефропатии. Результаты исследования публикует журнал Diabetologia.

Авторы изучили положительную и отрицательную связь между галектином-1 и диабетом второго типа. Доказано, что этот белок одновременно способен и помогать, и мешать людям. С одной стороны, он повышает риск развития диабета, но если у пациента имеется разновидность этой болезни, увеличивающая риск повреждения почек, то этот белок оказывается полезным.

Вполне возможно, что действие галектина-1 в почках связаны с воспалительными процессами, а в жировой ткани, по-видимому, с метаболическими процессами. Именно поэтому и наблюдаются разные механизмы действия и разные результаты для одного и того же белка, как полагают ученые из Швеции.