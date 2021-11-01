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Лекарство от рака также сокращает уровень сахара в крови

Исследователи пришли к выводу о способности препарата дазатиниб снижать уровень сахара

Фото: Pixabay

Дазатиниб представляет собой лекарство, которое часто используется для борьбы с определёнными типами лейкозов или опухолевых заболеваний крови. Однако ученые из Университета Коннектикута и Клиники Майо пришли к выводу о том, что у этого препарата также имеются противодиабетические свойства. И его можно сравнить с лекарствами, целенаправленно используемыми для лечения диабета. 

Результаты этого исследования опубликованы в рецензируемом медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Дазатиниб — это ингибитор тирозинкиназы, который применяется для борьбы с опухолями, а также хроническим миелолейкозом. Автор исследования хотели выяснить, обладает ли этот препарат противодиабетическими свойствами у пожилых пациентов с сахарным диабетом второго типа. 

За счёт базы данных Клиники Майо с более чем 9 миллионами историй болезни за 25 лет было установлено, что дазатиниб может оказывать антидиабетическое воздействие. Причём по своей силе оно сопоставимо с лекарствами от диабета. Препарат нацелен на стареющие клетки, которые накапливаются во многих тканях с возрастом. Исследования на животных показали, что он задерживает, предотвращает или облегчает возрастные изменения, а также хронические заболевания.

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