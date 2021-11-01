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Как сохранить здоровую спину? Советы от травматолога-ортопеда

«Собеседник» собрал лайфхаки для ведущих малоподвижный образ жизни

Фото: pixabay

У сотрудников, ведущих офисный образ жизни, не встающих из-за стола по много часов, слабое место – спина. Боли в области поясницы – одно из самых частых обращений к неврологу. Врач травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой поделился советами, как сохранить здоровье спины.

Худеть

– Ожирение влияет на функции спины, быстрее разрушаются межпозвоночные диски, потому что лишний вес приходится носить на позвоночнике. И эту ношу человек не снимает никогда, – говорит Терновой.

Ожирение является отягчающим фактором и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, и при коронавирусной инфекции.

Плавать

– Держать в тонусе мышцы спины помогает плавание: все мышцы спины задействованы, и нет вертикальной нагрузки на позвоночник, человек находится в горизонтальном положении, – отмечает эксперт.

Вместо плавания врач советует рассмотреть греблю, хотя это спорт на любителя.

Регулярный массаж

– Когда мышцы не сокращаются, находятся в одном положении, в них накапливается молочная кислота, – говорит Терновой. – Возникает чувство усталости в спине, боли. Нужно делать массаж, но не когда стало совсем плохо и приходится брать подряд 10 сеансов, а один сеанс в три недели и растягивать это на тридцать недель, почти на полгода. 

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