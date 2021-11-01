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Есть ли польза в костном бульоне?

Разбираем новый зож-тренд

Фото: pixabay

Костный бульон – новая фишка зожников, которые считают его суперфудом.

Костный бульон – кладезь полезных веществ. Он содержит кальций, магний, калий, фосфор, нужные нам для укрепления костей. В хрящах есть коллаген, который при варке превращается в желатин. Считается, что коллаген делает кожу мягкой и упругой. В костном мозге есть витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, минералы – железо, селен и цинк.

Костный бульон получают при длительной варке. Есть компании, которые продают уже готовый костный бульон. Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Саитова советует сильно не увлекаться костным бульоном (исследований полезности его для кожи до сих пор нет).

– Наладьте свой белковый обмен, и костный бульон вам не понадобится, – отмечает Саитова. – Из него хорошо усваивается белок, он не перегружает ЖКТ, и для некоторых людей это отличный вариант. Он не подходит тем, у кого есть непереносимость гистамина.

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