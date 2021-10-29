Эксперты выяснили, что риск метастазов рака груди выше у женщин до 35 лет

Учёные провели первый метаанализ 400 международных исследований, который показал, что женщины в возрасте до 35 лет подвергаются более высокому риску метастазирования рака груди в случае его возникновения. Опухоли молочных желез — наиболее распространённая форма рака, которая ежегодно диагностируется у миллионов людей. К счастью, показатели выживаемости при этом раке хорошие, что объясняется своевременной диагностикой и прогрессом в области лечения.

Однако метастазирование рака груди намного ухудшает прогноз. Это происходит в тот момент, когда на третьей и четвёртой стадиях опухоль распространяется на другие части тела. В этом случае заболевание становится неизлечимым, и речь идет уже не о выздоровлении, а о продлении жизни пациентов.

Метаанализ показал, что вероятность метастазирования рака груди составляет от 6% до 22%. Но примечательно другое — самому высокому риску метастазирования подвергаются женщины в возрасте до 35 лет. Возможно, это связано с тем, что в этом возрасте рак максимально агрессивен. И молодые гораздо реже проверяются у врачей.