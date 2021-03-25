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Исследование: химиотерапия способствует проникновению клеток рака груди в легкие

Как выяснилось, химиотерапия увеличивает риск метастазов, то есть проникновения злокачественных клеток за пределы опухоли

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Фото: @Pixabay

Химиотерапия наряду с облучением является одним из двух основных методов лечения рака помимо собственно хирургических операций. Довольно часто женщины с опухолями груди проходят через химиотерапию. Однако исследование показало, что некоторые лекарства для химиотерапии могут увеличить вероятность образования метастазов, то есть распространения раковых клеток за пределы первичной опухоли. Результаты этого исследования, проведённого на лабораторных мышах, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. 

Полученные данные не оставляют сомнений в том, что именно препараты для химиотерапии вызвали изменения, которые позволили злокачественным клеткам оторваться от первоначальной опухоли, пройти по организму и прикрепиться к оболочкам сосудов в лёгких. Отметим, что распространение метастазов делает рак неизлечимым. 

Наблюдения показали, что в течение трех часов после введения препарата для химиотерапии посредством инъекций раковые клетки через ослабленные соединения между клетками кровеносных сосудов проникали в легкие и накрепко связывались с эпителием сосудов. А это позволяло им избегать смывания кровотоком. Через некоторое время в легких образовывались метастазы.

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