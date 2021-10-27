Мужчины переживают расставания сильнее женщин – исследование

Каждому из нас в жизни приходится расставаться с любимыми людьми по тем или иным причинам. Обычно этот разрыв вызывает сильное эмоциональное потрясение, и они переживаются тем более болезненно, чем больше мы любили этого человека. Было принято считать, что эмоции — удел женщин, а мужчины всегда спокойны и хладнокровны. Однако исследование показало, что это не так.

Пандемия вызвала целый всплеск разрывов длительных отношений, подскочил и показатель разводов. Находящиеся по многу месяцев в одном помещении люди, не имевшие возможности оставаться в одиночестве хотя бы на несколько часов, начинали сильно ссориться и выяснять отношения. Как же справлялись с этими расставаниями представители обоего пола? Для мужчин и женщин эти эпизоды стали эмоциональными потрясениями, вызвавшим значительное количество стресса.

Однако ученые из Университета Ланкастера впервые установили, что хотя мужчины вносят меньше эмоций в эти отношения, они более сильно переживают разрыв. Представители сильного пола сообщали на анонимных форумах в интернете о более высоком уровне печали и переживаниях, чем женщины. А это противоречит предыдущим результатам исследований, показавших, что мужчины более скупы на эмоции.