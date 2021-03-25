Исследователи обнаружили генетические факторы риска лейкоза

Ученые пока до конца не понимают генетического риска острого миелоидного лейкоза. Порой это заболевание возникает у родственников и вызывается унаследованными мутациями генов, хотя такие семьи встречаются довольно редко.

Новое исследование ученых из Университета Ньюкасла доказало, что вариации в некоторых генах могут играть роль в определение риска развития семейной формы этой болезни.

Результаты исследования публикует журнал Nature Communications. Его авторы сравнили последовательность ДНК у более чем 4 000 пациентов с острым миелоидным лейкозом с ДНК свыше 10 000 здоровых людей. Выявлены два гена с вариациями в генетических последовательностях, связанных с развитием болезни. Авторы исследования считают его первой работой, доказавшей, что общие генетические варианты определяют риск развития лейкоза.

Сделан первый шаг к объяснению того, почему некоторые люди заболевают раком крови, а другие нет. Один из выявленных генетических вариантов находится в той части генома, которая контролирует иммунитет и демонстрирует, что наша собственная иммунная система играет очень важную роль в обнаружении и уничтожении клеток опасного рака.